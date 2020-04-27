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切尔西内西区最受雷达欢迎的郊区之一提供的新公寓
内西部的地下郊区之一是新公寓项目的所在地，该项目已被证明受到年轻专业人士，内西部家庭以及内城区和北部郊区租房者的欢迎。悉尼开发商Ab
2020-04-27
精简者的梦想 带有房屋比例的优雅中立湾公寓
对于从大型家庭住宅缩减为公寓的购房者而言，中立湾的一个新项目提供了一个平稳过渡，过渡比例大，装饰美观。开发商Rebel Property Group
2020-04-27
贝茨智能设计的住宅体现了北岸郁郁葱葱的绿色植物
Leafy Lane Cove是一系列新落成的公寓的所在地，这些公寓使北岸一些著名的绿化带离家很近。开发商宜芳的四方住宅有156套公寓和三居室露台
2020-04-27
布里斯班卖方市场预期自2018年初以来最高
根据新数据，近70%的布里斯班购房者预计房地产价格将在未来六个月内上涨。OpenAgent com au在上个季度对3306个澳大利亚卖家进行了一项调查
2020-04-27
昆士兰州内城区近90年来首次进入市场
在布里斯班南部的巴尔莫勒尔山(Balmoral Hill)顶部，坐落着一座经过精心维护的昆士兰州，昆士兰州已有近90年没有上市了。引人注目的是，整
2020-04-27
位于北京朝阳区东三环的京瑞大厦即将易主
来源：和讯位于北京朝阳区东三环的京瑞大厦即将易主。今天(4月26日)，持有京瑞大厦产权的北京京瑞房产有限公司在天津产权交易所被其4家股东
2020-04-27
深圳楼市二手房挂牌价跳涨在购房者心中引发上涨预期
来源：和讯近期，深圳楼市二手房挂牌价跳涨在购房者心中引发上涨预期，加大刚需客户购房焦虑，由此引发众多媒体跟踪报道;深房中协对此认为
2020-04-27
燕郊等环京楼市的当下市场到了一个比较稳定的状态
来源：和讯燕郊等环京楼市可以说在这两年经历了一番理性回归后，我认为当下市场也到了一个比较稳定的状态。随着各项利好政策的推出，环京楼
2020-04-27
华夏幸福的利润表成绩是一如既往的稳健且具有不错的成长性
来源：和讯4月24日，华夏幸福(600340,股吧)发布2019年年报及今年一季报，2019年实现营业收入1052 1亿元，同比增长25 55%，归属于上市公司股
2020-04-27
北京市物业管理条例将业主大会的申请门槛定为业主人数或专有面积的5%
来源：北京日报要是放到今天，小区的业主委员会是不是就能成立起来了?看着《北京市物业管理条例》中有关业主大会的相关规定，小陈满怀期待
2020-04-27