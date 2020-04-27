切尔西内西区最受雷达欢迎的郊区之一提供的新公寓

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南雅拉的一栋豪宅已经悄悄地以3600万美元的天价成交
令人惊叹的洛杉矶豪宅售价为9400万美元比原要价折价1.56亿美元
大胆的竞标者以巧妙的策略抢购了938000美元的埃森登北部房屋
Chatswood房屋半价以204万澳元被首次购房者抢购

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